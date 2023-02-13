Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео

Рианна появилась на сцене Супербоула 2023 с округлившимся животом Фото: ЕРА

Во время выступления артистки Майлс не просто переводила текст, но и активно двигалась под музыку.

"Она зажигает сильнее, чем Рианна", – отреагировали в сети.

"Лучше, чем само шоу", – написали зрители.

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