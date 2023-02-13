Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео

Во время выступления артистки Майлс не просто переводила текст, но и активно двигалась под музыку.
"Она зажигает сильнее, чем Рианна", – отреагировали в сети.
"Лучше, чем само шоу", – написали зрители.
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13-минутное выступление Рианны 13 февраля на Супербоуле на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США) стало ее первым появлением на сцене за последние семь лет.
Артистка, которая в мае 2022 года родила первенца, появилась на сцене с округлившимся животом. Представители певицы подтвердили, что она вскоре во второй раз станет матерью.