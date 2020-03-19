Сын Лопес на время карантина перевоплотился в официанта

Американская певица Дженнифер Лопес показала, как они с бейсболистом Алексом Родригесом и ее сыном Максом развлекаются во время карантина.

Лопес: Мы не можем ходить в какие-либо рестораны или куда-либо еще, но обслуживание и развлечения здесь довольно хорошие Фото: jlo / Instagram

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес разместила в Instagram ролик, в котором запечатлены ее 12-летний сын Макс и возлюбленный, 44-летний бейсболист Алекс Родригес.

В ролике мальчик на сигвее подвозит поднос со стоящими на нем напитком и стаканом.

"Мы не можем ходить в какие-либо рестораны или куда-либо еще, но обслуживание и развлечения здесь довольно хорошие", – написала Лопес

У Дженнифер Лопес двое детей: двойняшки Эмми и Макс. Она родила их 22 февраля 2008 года. Отец детей – бывший муж Лопес, певец Марк Энтони.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815.

Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 – погибли.

В США зарегистрировано 7087 зараженных, 97 умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.