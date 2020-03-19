Сын Лопес на время карантина перевоплотился в официанта

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес разместила в Instagram ролик, в котором запечатлены ее 12-летний сын Макс и возлюбленный, 44-летний бейсболист Алекс Родригес.
В ролике мальчик на сигвее подвозит поднос со стоящими на нем напитком и стаканом.
"Мы не можем ходить в какие-либо рестораны или куда-либо еще, но обслуживание и развлечения здесь довольно хорошие", – написала Лопес
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We can’t go out to any restaurants or anything but the service and entertainment here is pretty good... * #StaySafe #familytime
У Дженнифер Лопес двое детей: двойняшки Эмми и Макс. Она родила их 22 февраля 2008 года. Отец детей – бывший муж Лопес, певец Марк Энтони.
По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815.
Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 – погибли.
В США зарегистрировано 7087 зараженных, 97 умерли.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.