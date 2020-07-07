"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай спустя восемь суток после исчезновения своего трехмесячного щенка по кличке Марси заявила, что прекращает его поиски. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Первые дни я плакала, было грустно и больно. Вчера я поняла, что так больше нельзя. Нельзя неделю бегать, как ошпаренные, по всему Киеву и области в поисках иголки в сене", – сообщила Эсхакзай.
По словам ведущей, она возвращается к работе, но будет искать питомца с помощью социальных сетей.
"Сейчас я ощущаю спокойствие, радость от будущей встречи и смеюсь, когда вспоминаю, какой бардак этот щенок может устроить в квартире – за пару часов сходить по-маленькому, по-большому и желательно на кровать. Так что у того, кто ее подобрал, тоже забот невпроворот", – подытожила она.
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Сегодня 8ой день с момента пропажи нашей чихуашки Марси. * Единственное видео, которое есть - момент ее потери. Дальше кусты, деревья, охрана, ноль посторонних. Никто ничего не видел. * Первые дни я плакала, было грустно и больно. Вчера я поняла, что так больше нельзя. Нельзя неделю бегать, как ошпаренные по всему Киеву и области в поисках иголки в сене. * Не месте ее точно нет. Она бы либо умерла, либо уже вышла. Неделю без еды и воды прожить щенку нереально. Трупа нет, собака не выходила. * Мои мысли: она испугалась 28 Июня в 18.24, начали мы ее искать в 18.25. Скорей всего она где-то забилась, мы ее не нашли. Где-то в период 21 до 6 утра, она могла выйти на пляж к рыбакам, либо отдыхающим и ее успешно подобрали. * Человек не знает, что мы ее ищем. Но обязательно узнаёт и отдаст, я верю. * Я возвращаюсь к работе, буду снимать новые выпуски, параллельно клеить объявления, мониторить ОЛХ и штудировать социальные сети. Давать объявления в группы жильцов в Вайбере и на ФБ. * Сейчас я ощущаю спокойствие, радость от будущей встречи и смеюсь, когда вспоминаю, какой бардак этот щенок может устроить в квартире))) за пару часов сходить по-маленькому, по- большому и это желательно на кровать. Так что у того, кто ее подобрал, тоже забот невпроворот) * Помогите репостами, присмотритесь к соседям. Анонимность гарантирую
28 июня во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве у Эсхакзай потерялся трехмесячный щенок по кличке Марси. После четырех дней безуспешных поисков своего потерявшегося питомца Эсхакзай обратилась за помощью к фолловерам, пообещав вознаграждение тому, кто поможет в поиске собаки.
Еще через сутки Эсхакзай завила, что заплатит тому, кто вернет ее питомца, сумму, превышающую стоимость собак этой породы.