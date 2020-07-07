"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски

По словам ведущей и автора YouTube-канала "Ходят слухи" Рамины Эсхакзай, она прекращает искать щенка по кличке Марси на улицах Киева, но продолжит поиски с помощью социальных сетей.

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай спустя восемь суток после исчезновения своего трехмесячного щенка по кличке Марси заявила, что прекращает его поиски. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Первые дни я плакала, было грустно и больно. Вчера я поняла, что так больше нельзя. Нельзя неделю бегать, как ошпаренные, по всему Киеву и области в поисках иголки в сене", – сообщила Эсхакзай.

По словам ведущей, она возвращается к работе, но будет искать питомца с помощью социальных сетей.

"Сейчас я ощущаю спокойствие, радость от будущей встречи и смеюсь, когда вспоминаю, какой бардак этот щенок может устроить в квартире – за пару часов сходить по-маленькому, по-большому и желательно на кровать. Так что у того, кто ее подобрал, тоже забот невпроворот", – подытожила она.

28 июня во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве у Эсхакзай потерялся трехмесячный щенок по кличке Марси. После четырех дней безуспешных поисков своего потерявшегося питомца Эсхакзай обратилась за помощью к фолловерам, пообещав вознаграждение тому, кто поможет в поиске собаки.

Еще через сутки Эсхакзай завила, что заплатит тому, кто вернет ее питомца, сумму, превышающую стоимость собак этой породы.