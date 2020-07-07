Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2020
 
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"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски

По словам ведущей и автора YouTube-канала "Ходят слухи" Рамины Эсхакзай, она прекращает искать щенка по кличке Марси на улицах Киева, но продолжит поиски с помощью социальных сетей.

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Эсхакзай: Первые дни я плакала, было грустно и больно
Эсхакзай: Первые дни я плакала, было грустно и больно
Фото: raminalalala / Instagram

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай спустя восемь суток после исчезновения своего трехмесячного щенка по кличке Марси заявила, что прекращает его поиски. Об этом она написала на своей странице в Instagram. 

"Первые дни я плакала, было грустно и больно. Вчера я поняла, что так больше нельзя. Нельзя неделю бегать, как ошпаренные, по всему Киеву и области в поисках иголки в сене", – сообщила Эсхакзай. 

По словам ведущей, она возвращается к работе, но будет искать питомца с помощью социальных сетей. 

"Сейчас я ощущаю спокойствие, радость от будущей встречи и смеюсь, когда вспоминаю, какой бардак этот щенок может устроить в квартире – за пару часов сходить по-маленькому, по-большому и желательно на кровать. Так что у того, кто ее подобрал, тоже забот невпроворот", – подытожила она. 

28 июня во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве у Эсхакзай потерялся трехмесячный щенок по кличке Марси. После четырех дней безуспешных поисков своего потерявшегося питомца Эсхакзай обратилась за помощью к фолловерам, пообещав вознаграждение тому, кто поможет в поиске собаки.

Еще через сутки Эсхакзай завила, что заплатит тому, кто вернет ее питомца, сумму, превышающую стоимость собак этой породы. 

Теги: Киев, Украина, кража, Рамина
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