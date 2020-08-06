"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина призвала подписчиц любой ценой избавляться от недостатков, которые никак не получается полюбить. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Я считаю, меняться нужно! Не только внутренне, но и внешне. Ты слушаешь свои внутренние импульсы и идешь за ними", – написала Ефросинина.
Телеведущая призвала в процессе перемен игнорировать советы тех, кто отговаривает от активных действий.
"У меня ощущение, что такие советы дают люди, которые уже точно на перемены не способны. Они напоминают мне продавцов в магазине одежды, которые кричат тебе: "Подождите, это не ваш размер, принесу больше". А тебе хочется им щелбан отвесить, потому что размер, который ты взяла, сидит идеально", – призналась ведущая.
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Я считаю, что меняться нужно! Не только внутренне, но и внешне ... Это не менее крутои * пинок себе, чем мотивационная лекция или общение с вдохновляющим человеком... Нет, это круче, чем с человеком, потому что это общение с собои * ! Ты слушаешь свои внутренние импульсы и иде * шь за ними. И тебе чхать на то что вокруг несе * тся: «зачем ты себя взрослишь, дитя ведь еще * »; «не по возрасту уж тебе молодиться»; «не, это тебя будет простить»; «ои * , ну куда уже тебе за этои * модои * гнаться».. У меня ощущения, что такие Советы дают люди, которые уже точно на перемены не способны. Да и откуда эти стандарты? Они напоминают мне продавцов в магазине одежды, которые, когда ты бере * шь вещь в примерочную, кричат тебе : «подождите, это не ваш размер, принесу больше! Этот на вас не налезет».. А ты выходишь к ним во взятом тобои * размере, которыи * идеально сел, и прям хочется щелбан отвесить : «Запомните, я знаю себя лучше!» Точка. Боже, сколько же поколении * женщин жили в этих гре * баных стандартах! Надевали старушечьи платки в 45 лет, если у них рождались внуки, потому что отныне нужно было «для людеи * » соответствовать статусу бабушки.. Готова бороться с этим сколько есть моих сил: Чувствуи * те себя, свои таи * ные желания, избавляетесь любыми способами от недостатков, если они вас преследуют и вы никак не можете их полюбить, восхищаи * тесь собои * каждое утро в зеркале, не экономьте на качественном уходе за собои * ; щекочите вашу внутреннюю девочку... И тогда вы сами будете устанавливать ваши стандарты. И к че * рту примерочные #ВашаМаша
Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.
В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".