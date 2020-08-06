"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить

По словам украинской телеведущей и блогера Маши Ефросининой, меняться нужно не только внешне, но и внутренне, игнорируя при этом советы со стороны.

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина призвала подписчиц любой ценой избавляться от недостатков, которые никак не получается полюбить. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я считаю, меняться нужно! Не только внутренне, но и внешне. Ты слушаешь свои внутренние импульсы и идешь за ними", – написала Ефросинина.

Телеведущая призвала в процессе перемен игнорировать советы тех, кто отговаривает от активных действий.

"У меня ощущение, что такие советы дают люди, которые уже точно на перемены не способны. Они напоминают мне продавцов в магазине одежды, которые кричат тебе: "Подождите, это не ваш размер, принесу больше". А тебе хочется им щелбан отвесить, потому что размер, который ты взяла, сидит идеально", – призналась ведущая.

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".