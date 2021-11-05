"Такая невинная и прекрасная", "Идеальна в своей чистоте". Анна Седокова показала, как выглядела в 16 лет

В ролике будущая солистка поп-группы "ВИА Гра" читает стихотворение Александра Пушкина "В степи мирской, печальной и безбрежной".

"За кадром грубый голос то ли женщины, то ли мужчины рассказывает мне о наигранности и чрезмерности. Что это нужно счищать. Так что я уже такой была тогда. Но я просто сильно старалась. Иногда и правда чрезмерно. Экзамены я провалила. Вернее, мне поставили все "тройки", самый низкий бал, который позволял мне учиться только за деньги. Деньги, которых у меня не было совершенно", – подписала видео 38-летняя Седокова.

Она добавила, что была "искренним ребенком, мечтающем о большой сцене", а после проваленного поступления "зареванная и сомневающаяся в себе, полностью промокшая от дождя, забирала документы из института". По словам артистки, она тогда не сомневалась, что "бездарна" и "ничтожна".

"Это видео я размещаю тут для того, чтобы каждая девочка, которая сомневается в себе или своей внешности, со странными волосами или зубами, знала, что обязательно расцветет и станет красивой сильной птицей. Если не будет сдаваться и слушать мнения тех, кто ничего не понимает в искренности", – резюмировала Седокова.

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Такая вы невинная и прекрасная! С такими горящими глазами. Такая чистая и светлая!" – прокомментировала видео shorena_chitanava.

"Такая чистая. Мне жаль, что вам пришлось в посте самой оправдываться за зубы, брови, мэйк… Вы были идеальны в своей чистоте и целостности. Это не про то, что фу, сейчас искусственная, а про то, как мы сами жестки к себе", – написала stokes.elena.