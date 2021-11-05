"Такая невинная и прекрасная", "Идеальна в своей чистоте". Анна Седокова показала, как выглядела в 16 лет

В ролике будущая солистка поп-группы "ВИА Гра" читает стихотворение Александра Пушкина "В степи мирской, печальной и безбрежной".
"За кадром грубый голос то ли женщины, то ли мужчины рассказывает мне о наигранности и чрезмерности. Что это нужно счищать. Так что я уже такой была тогда. Но я просто сильно старалась. Иногда и правда чрезмерно. Экзамены я провалила. Вернее, мне поставили все "тройки", самый низкий бал, который позволял мне учиться только за деньги. Деньги, которых у меня не было совершенно", – подписала видео 38-летняя Седокова.
Она добавила, что была "искренним ребенком, мечтающем о большой сцене", а после проваленного поступления "зареванная и сомневающаяся в себе, полностью промокшая от дождя, забирала документы из института". По словам артистки, она тогда не сомневалась, что "бездарна" и "ничтожна".
"Это видео я размещаю тут для того, чтобы каждая девочка, которая сомневается в себе или своей внешности, со странными волосами или зубами, знала, что обязательно расцветет и станет красивой сильной птицей. Если не будет сдаваться и слушать мнения тех, кто ничего не понимает в искренности", – резюмировала Седокова.
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"Такая вы невинная и прекрасная! С такими горящими глазами. Такая чистая и светлая!" – прокомментировала видео shorena_chitanava.
"Такая чистая. Мне жаль, что вам пришлось в посте самой оправдываться за зубы, брови, мэйк… Вы были идеальны в своей чистоте и целостности. Это не про то, что фу, сейчас искусственная, а про то, как мы сами жестки к себе", – написала stokes.elena.
Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Актер и ведущий телевидения". С 15 лет работала моделью.
С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.
В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.