Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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"Такие мурзики". Онофрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Mальдивах

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Онуфрийчук: Люблю нас таких искренних и настоящих
Онуфрийчук: Люблю нас таких – искренних и настоящих
Фото: ivannaonufriichuk / Instagram

Украинская модель и ведущая последнего сезона "Танцев со звездами" на "1+1" Иванна Онуфрийчук 26 декабря на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, на которых она запечатлена вместе с мужем – казахским бизнесменом Алмазом на Мальдивах.

В кадре пара позирует, катаясь на велосипедах, целуясь и обнимаясь.

"Люблю нас таких – искренних и настоящих. Когда я его встретила, я почувствовала одно важное дело: с ним я могу быть самой собой. Мне не нужно делать что-нибудь необычное, чтобы ему понравиться. Не нужно скрывать свои негативные стороны, плохое настроение и думать, как и что правильно сказать ему. Он любит и ценит меня именно такой, какой я являюсь: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом. И главное в том, что такие ощущения у нас взаимны", – подписала она публикацию.

"Такие мурзики", – прокомментировала фото bykanova_lena.

"И это отлично найти настоящую свою половинку", – написала iraguralenko.

Контекст:

Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена по имени Алмаз в ноябре 2021 года. Ранее пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Супруги проживают в Швейцарии. Детей у пары нет.

Теги: свадьба, Мальдивы, модель, Иванна Онуфрийчук, бизнесмен
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