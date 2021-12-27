"Такие мурзики". Онофрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Mальдивах

В кадре пара позирует, катаясь на велосипедах, целуясь и обнимаясь.

"Люблю нас таких – искренних и настоящих. Когда я его встретила, я почувствовала одно важное дело: с ним я могу быть самой собой. Мне не нужно делать что-нибудь необычное, чтобы ему понравиться. Не нужно скрывать свои негативные стороны, плохое настроение и думать, как и что правильно сказать ему. Он любит и ценит меня именно такой, какой я являюсь: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом. И главное в том, что такие ощущения у нас взаимны", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфріи * чук (@ivannaonufriichuk)

"Такие мурзики", – прокомментировала фото bykanova_lena.

"И это отлично найти настоящую свою половинку", – написала iraguralenko.