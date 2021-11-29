"Вы ждете ребенка?", "Такой животик". В сети предположили, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук беременна

"Сегодня суперфинал грандиозного шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Поэтому я выбрала яркий и праздничный образ", – написала она.

Онуфрийчук появилась в платье с прозрачными вставками и шлефом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфріи * чук (@ivannaonufriichuk)

"Вы ждете ребенка?" – спросила подписчица bebydetki.

"Такой животик", – написала oleshko.oksana.