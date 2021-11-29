"Вы ждете ребенка?", "Такой животик". В сети предположили, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук беременна

"Сегодня суперфинал грандиозного шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Поэтому я выбрала яркий и праздничный образ", – написала она.
Онуфрийчук появилась в платье с прозрачными вставками и шлефом.
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"Вы ждете ребенка?" – спросила подписчица bebydetki.
"Такой животик", – написала oleshko.oksana.
Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоялась 5 сентября. Суперфинал – 28 ноября.
Ведущими проекта также был Юрий Горбунов. Ранее его партнершей была украинская певица Тина Кароль.
В октябре 2021 года Онуфрийчук рассказала, что изначально ее пригласили в проект в качестве участницы, а спустя время предложили заменить Тину Кароль.
Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена по имени Алмаз в ноябре 2021 года. Ранее пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Супруги проживают в Швейцарии. Детей у пары нет.