"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности

Гребенщиков запечатлен среди гостей на групповом снимке.

"35 лет назад", – написал он.

"Такое ощущение, что все это было в другой жизни", – прокомментировал подписчик Darkcherry Cat.

Контекст:

Свадьба Стингрей и Каспаряна состоялась 2 ноября 1987 года.

Это был первый брак Стингрей. Также она была замужем за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого родила дочь Мэдисон. Сейчас ее муж – американец, архитектор Ричард Бест.

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании.

25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России.