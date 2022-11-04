"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности

Гребенщиков запечатлен среди гостей на групповом снимке.
"35 лет назад", – написал он.
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни", – прокомментировал подписчик Darkcherry Cat.
Свадьба Стингрей и Каспаряна состоялась 2 ноября 1987 года.
Это был первый брак Стингрей. Также она была замужем за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого родила дочь Мэдисон. Сейчас ее муж – американец, архитектор Ричард Бест.
Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании.
25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России.