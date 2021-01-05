"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео

Во время стрижки двухмесячная дочь итальянского "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки спокойно лежала в детском кресле, улыбаясь в камеру.

Вакки и Фонсека стали родителями в октябре 2020 года Фото: gianlucavacchi / Instagram

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 2 января разместил в Instagram ролик, показав, как стрижет двухмесячную дочь.

Во время стрижки дочь Вакки спокойно лежала в детском кресле, улыбаясь в камеру.

"У Блу Джерусалемы уже есть личный стилист по волосам – это ее папа! Люблю тебя каждую секунду, моя принцесса", – подписал он ролик.

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10 мая 2020 года Вакки сообщил, что его гражданская жена – венесуэльская модель Шэрон Фонсека беременна, а 27 октября стало известно, что у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Спустя два месяца после родов супруги приняли участие в фотосессии для испанского журнала, впервые сообщив, что их дочь родилась с патологией.

"Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – заявил тогда отец девочки.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 19,6 млн человек.