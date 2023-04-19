Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью

"Доченька, как мы тебя ждали. Ты пришла в этот мир в самое трудное время в нашей истории. А ведь мы очень мечтаем, чтобы вы росли в мире, а слово "война" вы слышали только на уроках истории", – написала артистка.

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Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020).

В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.