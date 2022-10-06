Телеведущего Даниэля Салема обокрали

"Лично хочу передать привет тому, кто залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой личный. Ну, зачем он тебе? Нечего сказать? Тварь!" – эмоционально высказался ведущий.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказал ведущий.

17 июня Салем сообщил, что во время боя с российскими оккупантами получил контузию.

В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.