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06 октября, 2022
 
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Телеведущего Даниэля Салема обокрали

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Телеведущий, который сейчас защищает Украину, остался без имущества
Телеведущий, который сейчас защищает Украину, остался без имущества
Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Защищающий Украину в составе Нацгвардии украинский ведущий Даниэль Салем 5 октября сообщил в своем Instagram, что стал жертвой воров.

"Лично хочу передать привет тому, кто залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой личный. Ну, зачем он тебе? Нечего сказать? Тварь!" – эмоционально высказался ведущий.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказал ведущий.

17 июня Салем сообщил, что во время боя с российскими оккупантами получил контузию.

В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.

Теги: кража, война России против Украины, Даниэль Салем
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