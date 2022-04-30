  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео

Допрашивая телохранителя по одному из эпизодов, адвокат Херд спросил у Коннолли, справлял ли Депп нужду в непредназначенном месте во время своего пребывания в их с Херд австралийском доме в 2015 году. После отрицательного ответа адвокат переформулировал вопрос.

"Мистер Депп вынул пенис из брюк, не так ли?" – спросил он.

"Думаю, я бы запомнил, если бы увидел пенис мистера Деппа", – ответил телохранитель, насмешив этим актера.

Тот сперва с ироничной улыбкой осуждающе качал головой, а затем рассмеялся, уткнувшись лицом в стол. В этот же момент в зале суда прозвучал громкий смех.

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Видео: Entertainment Tonight / YouTube