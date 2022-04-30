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30 апреля, 2022
 
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Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео

 
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12 апреля начался новый судебный процесс по делу Деппа против Херд
12 апреля начался новый судебный процесс по делу Деппа против Херд
Фото: ЕРА

Американский актер Джонни Депп не смог сдержать смех во время допроса его телохранителя Малкольма Коннолли на очередном заседании суда во время рассмотрения дела о клевете против его экс-супруги, американской актрисы Эмбер Херд. Видео этого момента опубликовано в том числе на YouTube-канале Entertainment Tonight.

Допрашивая телохранителя по одному из эпизодов, адвокат Херд спросил у Коннолли, справлял ли Депп нужду в непредназначенном месте во время своего пребывания в их с Херд австралийском доме в 2015 году. После отрицательного ответа адвокат переформулировал вопрос.

"Мистер Депп вынул пенис из брюк, не так ли?" – спросил он.

"Думаю, я бы запомнил, если бы увидел пенис мистера Деппа", – ответил телохранитель, насмешив этим актера.

Тот сперва с ироничной улыбкой осуждающе качал головой, а затем рассмеялся, уткнувшись лицом в стол. В этот же момент в зале суда прозвучал громкий смех.

ВИДЕО
Видео: Entertainment Tonight / YouTube
Контекст:

Отношения Джонни Деппа и американской актрисы Эмбер Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.

После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.

12 апреля 2022 года в Вирджинии (США) начался новый судебный процесс по делу Деппа о клевете против Херд.

Теги: Джонни Депп, Эмбер Херд
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