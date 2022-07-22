Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото

Тина Кароль позировала, сидя на чемодане. Она надела спортивный костюм, а на голову – синий шелковый платок.

В посте рассказали, что певица представляет коллаборацию с брендом Dоlya. Вместе они выпустили шелковые платки, часть средств от продажи которых будет передана в благотворительный фонд Тины Кароль.

"Мечтательница" – шелковые платки с журавликами – символом Украины и любви к родной земле (журавль назван "божьей птицей" или "птицей солнца"). "Києве мій" – шелковые платки, где проиллюстрированы дорогие сердцу главные символы Киева – зеленые каштаны, София Киевская, Родина-мать", – говорится в посте.