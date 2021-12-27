Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как выглядит спустя год после каминг-аута

Образ 34-летнего актера на фото дополнили черная кепка и наушники.

"Посылаю немного нашей любви", – подписал он публикацию.

Фото Пейджа собрало 1,1 млн лайков, а в комментариях подписчики поздравили актера с рождественскими и новогодними праздниками.

Контекст:

В декабре 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом. В марте 2021 года в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства.

В 2018 году Эллен Пейдж узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер. В январе 2021 года пара рассталась.

Актриса Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".