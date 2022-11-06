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06 ноября, 2022
 
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"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году
Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 6 ноября опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена ее старшая дочь Ульяна в разные периоды своей жизни.

На архивных снимках, сделанных в первый год ее жизни, Ульяна запечатлена вместе с матерью. На одном из фото также присутствует ее бабушка – украинская артистка Нина Матвиенко.

"До сих пор помню, какой это был невероятный сюрприз  ждала Марка, а родилась Уля. Ты для меня особенная девочка, и сегодня, в твои 24 года, желаю тебе никогда не опускать руки, никогда не грустить, никогда не разрывать свою красивую, добрую душу. Ты мой сюрприз навсегда", – написала 41-летняя певица.

Контекст:

Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году. Имени отца Ульяны артистка не называет. 

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за украинского певца Арсена Мирзояна. Пара воспитывает дочь Нину (2016). От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица с дочерями переехала в Португалию, а затем с младшей – в Великобританию. Старшая дочь певицы вернулась в Украину.

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Он живет вместе с тещей.

Теги: дети, Антонина Матвиенко, семья
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