"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью

На архивных снимках, сделанных в первый год ее жизни, Ульяна запечатлена вместе с матерью. На одном из фото также присутствует ее бабушка – украинская артистка Нина Матвиенко.

"До сих пор помню, какой это был невероятный сюрприз – ждала Марка, а родилась Уля. Ты для меня особенная девочка, и сегодня, в твои 24 года, желаю тебе никогда не опускать руки, никогда не грустить, никогда не разрывать свою красивую, добрую душу. Ты мой сюрприз навсегда", – написала 41-летняя певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)