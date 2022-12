Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта

"Я сделал гениальное: тыквенные галушки. Экспертное описание блюда: оно такое простое, но особенное и очень хорошо получается – так, что душа начинает петь украинские песни. Надеюсь, вы поняли. Так что готовьте и чувствуйте что-то глубоко родное", – заявил он.

Для приготовления галушек нужно отварить 200 г тыквы и растолочь. В 400 г муки добавить половину чайной ложки соли, чайную ложку сахара, тыквенное пюре, 100 мл кефира и замесить тесто. Дать настояться 20 минут.

Сформировать галушки и варить в кипящей подсоленной воде две минуты. Выложить их в миску, добавить кусочек сливочного масла и натереть сверху выдержанный твердый сыр.

Эксперт отметил, что блюдо лучше подавать в глиняной миске.

"Галушки в ней становятся вкуснее и роднее", – подчеркнул он.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.