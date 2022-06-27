  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток

"Когда злой, я жуткий. Те, кто меня знал в молодом возрасте, когда не существовало между людьми денег и статуса, знают меня с другой стороны, потому что я был очень эмоциональный. У меня из-за этого были какие-то проблемы, учитывая, что мы занимались боевыми видами спорта. Я потом начал это контролировать в себе – и считаю, что у меня вроде как получается. Но при этом злость присутствует и ее никуда нельзя деть. И отсутствие контроля в злом состоянии я считаю своим недостатком и с этим борюсь, стараюсь управлять. Но когда злой, я жестокий. Нехороший человек", – признался Ким.

Он отметил, что в злости действует решительно.

"Я не кричу, не гавкаю, а наношу максимально эффективный урон, чтобы достичь цели", – заявил Ким.

Глава Николаевской ОВА признался, что в то же время он сентиментальный и до слез его может довести трогательный клип.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube