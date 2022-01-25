У Осадчей отреагировали на слухи о ее четвертой беременности

Для съемки она выбрала голубой костюм, состоящий из укороченных брюк с высокой посадкой и расклешенного пиджака с одной пуговицей на груди, дополнив образ клетчатым беретом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свiтське Життя (@svitsketv)

"Катя, можно вопрос? Вы ждете ребенка?" – поинтересовалась подписчица с ником blinova.lesya.

"Леся", – отреагировали на вопрос администраторы страницы. Свой комментарий они дополнили тремя смайлами – первый держит палец возле губ, второй закрыл лицо ладонью, а третий смеется со слезами на глазах.

Скриншот: svitsketv/ / Instagram