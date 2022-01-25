У Осадчей отреагировали на слухи о ее четвертой беременности

Для съемки она выбрала голубой костюм, состоящий из укороченных брюк с высокой посадкой и расклешенного пиджака с одной пуговицей на груди, дополнив образ клетчатым беретом.
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"Катя, можно вопрос? Вы ждете ребенка?" – поинтересовалась подписчица с ником blinova.lesya.
"Леся", – отреагировали на вопрос администраторы страницы. Свой комментарий они дополнили тремя смайлами – первый держит палец возле губ, второй закрыл лицо ладонью, а третий смеется со слезами на глазах.
Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
Осадчая – мать троих сыновей. Старший сын Илья родился в 2002 году. Его отец – украинский бизнесмен Олега Полищук. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).
В 2017 году Осадчая во второй раз стала матерью – у нее родился сын Иван. Отцом ребенка является муж и коллега Осадчей Юрий Горбунов. В августе 2021-го у супругов родился второй сын Даниил.
Горбунов после рождения Даниила намекал, что мечтает о дочери, которую назовет Марией.