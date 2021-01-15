У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали онкологию

По словам представителей 44-летнего американского актера Дастина Даймонда, известного по роли в американском ситкоме Saved by the Bell, он пока не готов комментировать ситуацию.

У 44-летнего американского актера Дастина Даймонда диагностировали онкологию. Об этом 15 января сообщили представили актера на его официальной странице в Facebook.

"Дастин расскажет больше информации, когда она будет доступна и появится план лечения. Просим уважать право Дастина на личную жизнь в это сложное время", – говорится в заявлении.

Даймонд – американский актер, режиссер, стендап-комик и музыкант. Он родился в 1977 году в Калифорнии (США).

Актер известен по роли Сэмюэля Визга Пауэрса в американском ситкоме для подростков Saved by the Bell, которую исполнял в течение 13 лет. После закрытия проекта актер принимал участие в развлекательных телевизионных проектах и реалити-шоу.