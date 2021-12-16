"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот

Во время съемки жена Чмерковского задрала подол свитера, оголив плоский живот и стройные ноги.

Мургатройд использовала снимок для рекламы своего сайта, на котором продает косметику и аксессуары.

"Это больше, чем нагота", – написали фолловеры.

"Ух ты, она в отличной форме", – оценили фото пользователи сети.

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Контекст:

Пета Мургатройд – австралийский хореограф, дважды победительница американской версии шоу "Танцы со звездами". Она состоит в отношениях с Чмерковским с 2012 года.

В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

В начале сентября Чмерковский впервые стал судьей украинских "Танцев со звездами". 10 лет назад он снимался в украинском шоу "Холостяк" на СТБ.