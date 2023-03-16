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16 марта, 2023
 
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Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"

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Апанасенко: Создавая этот костюм, мы хотели воплотить идею о том, что война не может сломить нашу силу и обесцветить наши сердца
Апанасенко: Создавая этот костюм, мы хотели воплотить идею о том, что война не может сломить нашу силу и обесцветить наши сердца
Фото: missukraine_universe / Instagram

Национальный костюм "Воин света" представительницы Украины Виктории Апанасенко на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" признал лучшим по итогам онлайн-голосования среди 86 костюмов участниц из других стран. Об этом сообщается в официальном мобильном приложении конкурса. Подчеркивается, что это первая победа Украины в конкурсе национальных костюмов. Скриншот публикации Апанасенко 15 марта разместила на своей странице в Instagram,

Костюм создала украинский дизайнер Леся Патока. Он символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет". Дизайнер использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой. Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.

После победы в конкурсе Апанасенко продала на аукционе в США крылья от костюма за $10,1 тыс. Вырученные от продажи деньги модель передала на протезы для украинских защитников.

Апанасенко посвятила победу "каждому украинцу и каждому воину света, который воюет за будущее Украины". 

"Создавая этот костюм, мы хотели воплотить идею о том, что война не может сломить нашу силу и обесцветить наши сердца. Украина возродится как феникс и засияет яркими красками! Этот костюм также символизирует каждую женщину, которая борется за свои права, свободу и свое будущее! Каждый из нас – Воин света", – написала она.

Контекст:

71-й конкурс красоты "Мисс Вселенная" проходил в январе 2023 года в США. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. 

Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: конкурс, Мисс Вселенная, мода и красота, Виктория Апанасенко
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