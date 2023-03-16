Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"

Апанасенко: Создавая этот костюм, мы хотели воплотить идею о том, что война не может сломить нашу силу и обесцветить наши сердца Фото: missukraine_universe / Instagram

Костюм создала украинский дизайнер Леся Патока. Он символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет". Дизайнер использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой. Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.

После победы в конкурсе Апанасенко продала на аукционе в США крылья от костюма за $10,1 тыс. Вырученные от продажи деньги модель передала на протезы для украинских защитников.

Апанасенко посвятила победу "каждому украинцу и каждому воину света, который воюет за будущее Украины".

"Создавая этот костюм, мы хотели воплотить идею о том, что война не может сломить нашу силу и обесцветить наши сердца. Украина возродится как феникс и засияет яркими красками! Этот костюм также символизирует каждую женщину, которая борется за свои права, свободу и свое будущее! Каждый из нас – Воин света", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)