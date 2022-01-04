  Украинский ведущий из Ливана Салем рассказал, что делает, когда поклонницы присылают ему обнаженные фото

"Нормально, спокойно отношусь. Я смеюсь от этого, улыбаюсь, жена тоже. Понятное дело, есть ревность, это нормально в любых отношениях. Плохо, когда ее нет. Все взрослые люди, понимаем: это та часть медали, которая должна быть. Поэтому смирились с этим", – рассказал Салем.

По словам 37-летнего ведущего, он каждой поклоннице вежливо и дружески отвечает.

"Я очень friendly в Instagram, всем отвечаю, всем говорю "спасибо". Отвечаю: "Спасибо большое, я подумаю над этим, желаю хорошего вечера", – признался Салем.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube