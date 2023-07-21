  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт

В 2016 году у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, но он продолжал выступать. О своем диагнозе артист сообщил в 2021 году.

В том же году он записал совместный альбом с американской певицей Леди Гагой.

Беннетт наиболее известен как исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco.

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Видео: Tony Bennett / YouTube