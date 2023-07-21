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21 июля, 2023
 
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Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт

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Беннетт родился в 1926 году
Беннетт родился в 1926 году
Фото: ЕРА

96-летний американский джазовый певец Тони Беннетт скончался утром 21 июля. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявление личного публициста артиста Сильвии Вайнер. Издание Variety уточняет, что певец умер в Нью-Йорке.

В 2016 году у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, но он продолжал выступать. О своем диагнозе артист сообщил в 2021 году.

В том же году он записал совместный альбом с американской певицей Леди Гагой.

Беннетт наиболее известен как исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco.

ВИДЕО
Видео: Tony Bennett / YouTube
Контекст:

Беннетт родился 3 августа 1926 года в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов. Его отец был бакалейщиком, а мать –  швеей.

Беннетт  – обладатель 18 премий "Грэмми" и двух премий "Эмми". Он был лауреатом Кеннеди-центра в 2005 году и мастером джаза Национального фонда искусств в 2006-м.

У Беннетта остались жена Сьюзен Бенедетто, два сына, Дэнни и Дэ Беннетт, дочери Джоанна Беннетт и Антония Беннетт и девять внуков.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, певец, Тони Беннетт
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