  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт

В 2016 году у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, но он продолжал выступать. О своем диагнозе артист сообщил в 2021 году.
В том же году он записал совместный альбом с американской певицей Леди Гагой.
Беннетт наиболее известен как исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco.
Беннетт родился 3 августа 1926 года в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов. Его отец был бакалейщиком, а мать – швеей.
Беннетт – обладатель 18 премий "Грэмми" и двух премий "Эмми". Он был лауреатом Кеннеди-центра в 2005 году и мастером джаза Национального фонда искусств в 2006-м.
У Беннетта остались жена Сьюзен Бенедетто, два сына, Дэнни и Дэ Беннетт, дочери Джоанна Беннетт и Антония Беннетт и девять внуков.