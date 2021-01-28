Умер известный российский актер Болсунов

Российский актер Андрей Болсунов скончался на 53-м году жизни.

27 января умер российский актер Андрей Болсунов. Об этом сообщили на Instagram-странице театра "Гоголь-центр", в котором служил покойный.

"Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера. Команда "Гоголь-центра" выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея", – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Гоголь-центр» (@gogolcenter)

Актеру было 52 года.

Андрей Болсунов играл во многих спектаклях "Гоголь-центра": "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх".

Он известен по фильмам и сериалам "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Дозор", "Слуга Государев", "Авантюристка", "Склифосовский", "Дама пик", "Тургенев. Сегодня!".