Умер известный российский актер Болсунов

27 января умер российский актер Андрей Болсунов. Об этом сообщили на Instagram-странице театра "Гоголь-центр", в котором служил покойный.
"Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера. Команда "Гоголь-центра" выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея", – говорится в посте.
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Актеру было 52 года.
Андрей Болсунов играл во многих спектаклях "Гоголь-центра": "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх".
Он известен по фильмам и сериалам "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Дозор", "Слуга Государев", "Авантюристка", "Склифосовский", "Дама пик", "Тургенев. Сегодня!".