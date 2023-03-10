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10 марта, 2023
 
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"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото

Вакарчук о встрече с Сенцовым: Очень люблю искренних и пассионарных людей. Рядом с такими ощущаешь настоящий смысл жизни
Вакарчук о встрече с Сенцовым: Очень люблю искренних и пассионарных людей. Рядом с такими ощущаешь настоящий смысл жизни
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" 10 марта разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с бывшим политзаключенным, украинским режиссером Олегом Сенцовым и его трехмесячным сыном Демьяном.

Вакарчук отметил, что встретился с Сенцовым в Киеве, куда режиссер приехал на пару дней. На фото Сенцов позирует, держа спящего сына на руках.

"Успели поговорить обо всем – фронте, военной подготовке, творчестве и бессонных отцовских ночах", – написал Вакарчук. – Очень люблю искренних и пассионарных людей. Рядом с такими ощущаешь настоящий смысл жизни". 

Подытоживая, Вакарчук отметил, что когда-то его сын Иван будет играть с сыном Сенцова в футбол.

Контекст:

Демьян – четвертый ребенок Сенцова. Он родился в декабре 2022 года в США. Его мать – директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч. Сенцов и Вельч поженились летом 2022 года. В конце января 2023 года Вельч писала, что их с Сенцовым сын получил украинское гражданство, а 2 марта сообщила, что приехала вместе с ребенком в Украину.

Сенцов в составе ВСУ защищает Украину от российских оккупантов. 

У Вакарчука во втором браке родилось двое детей  – сын Иван (2021) и дочь Соломия ( 2022). Вакарчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с концертами для украинских защитников и занимается благотворительностью. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Святослав Вакарчук, Олег Сенцов, дети, война России против Украины
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