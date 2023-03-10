"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото

Вакарчук отметил, что встретился с Сенцовым в Киеве, куда режиссер приехал на пару дней. На фото Сенцов позирует, держа спящего сына на руках.
"Успели поговорить обо всем – фронте, военной подготовке, творчестве и бессонных отцовских ночах", – написал Вакарчук. – Очень люблю искренних и пассионарных людей. Рядом с такими ощущаешь настоящий смысл жизни".
Подытоживая, Вакарчук отметил, что когда-то его сын Иван будет играть с сыном Сенцова в футбол.
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Демьян – четвертый ребенок Сенцова. Он родился в декабре 2022 года в США. Его мать – директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч. Сенцов и Вельч поженились летом 2022 года. В конце января 2023 года Вельч писала, что их с Сенцовым сын получил украинское гражданство, а 2 марта сообщила, что приехала вместе с ребенком в Украину.
Сенцов в составе ВСУ защищает Украину от российских оккупантов.
У Вакарчука во втором браке родилось двое детей – сын Иван (2021) и дочь Соломия ( 2022). Вакарчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с концертами для украинских защитников и занимается благотворительностью.