"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото

Вакарчук о встрече с Сенцовым: Очень люблю искренних и пассионарных людей. Рядом с такими ощущаешь настоящий смысл жизни Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Вакарчук отметил, что встретился с Сенцовым в Киеве, куда режиссер приехал на пару дней. На фото Сенцов позирует, держа спящего сына на руках.

"Успели поговорить обо всем – фронте, военной подготовке, творчестве и бессонных отцовских ночах", – написал Вакарчук. – Очень люблю искренних и пассионарных людей. Рядом с такими ощущаешь настоящий смысл жизни".

Подытоживая, Вакарчук отметил, что когда-то его сын Иван будет играть с сыном Сенцова в футбол.

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