"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop

На фото возле талии Ким Кардашян у металлического тренажера появился точно такой же изгиб Фото: kimkardashian / Instagram

"Подними подбородок – или корона соскользнет", – подписала свое фото 41-летняя модель.

В сети обратили внимание, что с левой стороны, где проходит линия талии Кардашян, у металлического тренажера появился изгиб.

Фото: kimkardashian / Instagram

"Уволь того, кто редактирует твои фото. Пожалуйста, Ким", – написал yohancee.

"Кто бы это фотошопил, он плохо выполнил свою работу", – отметил ryan_satcher.

"Как изгибается металл рядом с твоей талией. Это потрясающе", – прокомментировал mayandolly.

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