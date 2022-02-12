"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop

"Подними подбородок – или корона соскользнет", – подписала свое фото 41-летняя модель.
В сети обратили внимание, что с левой стороны, где проходит линия талии Кардашян, у металлического тренажера появился изгиб.
"Уволь того, кто редактирует твои фото. Пожалуйста, Ким", – написал yohancee.
"Кто бы это фотошопил, он плохо выполнил свою работу", – отметил ryan_satcher.
"Как изгибается металл рядом с твоей талией. Это потрясающе", – прокомментировал mayandolly.
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Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель уже выпустила семь именных ароматов.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.