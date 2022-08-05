"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном

"Уже скоро год. Как хорошо, что все события своего первого года жизни Даниил узнает из рассказов и будет это воспринимать как книгу по истории, по истории свободной, независимой Украины, победившей в страшной войне", – написала ведущая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Даниил – третий сын ведущей. Он родился 19 августа 2021 года. Его отец – ведущий Юрий Горбунов. Они с Осадчей поженились 3 февраля 2017 года. У пары также есть старший сын Иван (2017).

В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

После начала войны Горбунов и Осадчая занялись волонтерской деятельностью. Где именно находятся сейчас супруги и их дети, они не уточняли.

Горбунов признался, что они с женой планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне России против Украины.