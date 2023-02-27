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27 февраля, 2023
 
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"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суханов: Я мог бы рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки
Суханов: Я мог бы рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский ведущий Алексей Суханов в новом выпуске ЖВЛ, который вышел в эфир 27 февраля на канале "1+1" Україна", объяснил, почему не может назвать имя человека, с которым строит личную жизнь.

"Я мог бы рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не желает, разве я могу нарушать это правило?" – заявил ведущий.

Он отметил, что их отношения укрепила война.

"Ой, лишь бы не сглазить, а то в 50 лет остаться одинокой жопой не совсем хочется. Все хорошо", – отметил он. 

По словам ведущего, он всегда хотел стать отцом, но подчеркнул, что эта тема является для него очень болезненной.

"Я пытаюсь в других моментах обработать", – сказал 49-летний Суханов.

Контекст:

Суханов родился в российском городе Иваново. Работал корреспондентом радиостанции "Маяк", ведущим новостей на НТВ, телеканале "Дождь", РЕН ТВ.

С 2012 года до лета 2022-го сотрудничал с телеканалом "Украина", где вел ток-шоу "Говорить Україна". 

В 2014 году Суханов окончательно переехал из России в Украину, а 21 января 2022 года сообщил, что получил украинский паспорт

В 2003–2016 годах Суханов состоял в браке с российским психологом Ольгой Каменчук. В июле 2021 года ведущий заявил, что считает себя виноватым в том, что у них с супругой не было детей, но был рад, когда узнал, что в новых отношениях его бывшая жена стала матерью.

Летом 2021 года, отвечая на вопрос украинского журналиста Славы Демина о своей ориентации, Суханов порекомендовал каждому следить за порядком в своей кровати.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: телеведущий, Алексей Суханов, ведущий
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