"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь

Суханов: Я мог бы рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки Фото: suhanov.official / Instagram

"Я мог бы рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не желает, разве я могу нарушать это правило?" – заявил ведущий.

Он отметил, что их отношения укрепила война.

"Ой, лишь бы не сглазить, а то в 50 лет остаться одинокой жопой не совсем хочется. Все хорошо", – отметил он.

По словам ведущего, он всегда хотел стать отцом, но подчеркнул, что эта тема является для него очень болезненной.

"Я пытаюсь в других моментах обработать", – сказал 49-летний Суханов.