"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь

"Я мог бы рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не желает, разве я могу нарушать это правило?" – заявил ведущий.
Он отметил, что их отношения укрепила война.
"Ой, лишь бы не сглазить, а то в 50 лет остаться одинокой жопой не совсем хочется. Все хорошо", – отметил он.
По словам ведущего, он всегда хотел стать отцом, но подчеркнул, что эта тема является для него очень болезненной.
"Я пытаюсь в других моментах обработать", – сказал 49-летний Суханов.
Суханов родился в российском городе Иваново. Работал корреспондентом радиостанции "Маяк", ведущим новостей на НТВ, телеканале "Дождь", РЕН ТВ.
С 2012 года до лета 2022-го сотрудничал с телеканалом "Украина", где вел ток-шоу "Говорить Україна".
В 2014 году Суханов окончательно переехал из России в Украину, а 21 января 2022 года сообщил, что получил украинский паспорт.
В 2003–2016 годах Суханов состоял в браке с российским психологом Ольгой Каменчук. В июле 2021 года ведущий заявил, что считает себя виноватым в том, что у них с супругой не было детей, но был рад, когда узнал, что в новых отношениях его бывшая жена стала матерью.
Летом 2021 года, отвечая на вопрос украинского журналиста Славы Демина о своей ориентации, Суханов порекомендовал каждому следить за порядком в своей кровати.