  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео

Kalush Orchestra и члены украинской делегации вышли на ковровую дорожку с украинскими флагами в руках Фото: ЕРА

Представители 40 стран-участниц продефилировали по бирюзовой дорожке, длина которой составила 200 м, отмечается на сайте конкурса.

Представляющие Украину музыканты из группы Kalush Orchestra и члены украинской делегации вышли на ковровую дорожку шестыми с украинскими флагами в руках. Еврофаны встретили их громкими аплодисментами.

Этот фрагмент можно посмотреть на 23-й минуте видео.

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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube