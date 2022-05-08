  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео

Представители 40 стран-участниц продефилировали по бирюзовой дорожке, длина которой составила 200 м, отмечается на сайте конкурса.
Представляющие Украину музыканты из группы Kalush Orchestra и члены украинской делегации вышли на ковровую дорожку шестыми с украинскими флагами в руках. Еврофаны встретили их громкими аплодисментами.
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Конкурс "Евровидение 2022" будет проходить на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" 10-го, 12-го и 14 мая. Участие в "Евровидении 2021" примут представители 40 стран.
Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под шестым номером. Конкурсные песни участников первого полуфинала можно посмотреть здесь. 12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран.
14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).
Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов.
Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, которые в разные годы представляли Украину на "Евровидении", можно здесь.
Страна, чей представитель победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".