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24 августа, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Обухове состоится конкурс молодых вокалистов StarTime

В Обухове Киевской области пройдет конкурс среди исполнителей в возрасте от 11 до 30 лет.

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Призовой фонд конкурса составляет $5 тыс.
Призовой фонд конкурса составляет $5 тыс.
Фото предоставлено Юрием Квеленковым

12 сентября в Обухове Киевской области пройдет конкурс StarTime. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил идеолог и создатель конкурса, директор Обуховского районного Дворца культуры (РЦКиД), продюсер Юрий Квеленков.

Участниками станут вокалисты в возрастных категориях 11–17 и 18–30 лет.

Призовой фонд составляет $5 тыс.

В афише, предоставленной Квеленковым, отмечается, что конкурс будет проходить 12-го и 13 сентября, но на сайте РЦКиД в связи с карантинными ограничениями введена поправка – конкурс пройдет в один день, 12 сентября.

Фото предоставлено Юрием Квеленковым
Фото предоставлено Юрием Квеленковым

"Из-за пандемии коронавируса конкурс несколько раз переносили, но было принято решение провести его 12 сентября, с соблюдением всех предписанных карантинных норм и ограничений. Конкурс пройдет в зале РЦКиД, оборудованном по последнему слову техники: светодиодным экраном, американским звуком и современным световым оборудованием", – рассказал Квеленков.

В состав жюри вошли ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, композитор Руслан Квинта, народные артисты Украины Наталия Бучинская, заслуженные артисты Украины Александр Тищенко, Петр Черный, профессор Киевской консерватории Игорь Стецюк, поэтесса Валерия Серова, народный артист, ректор Академии искусств имени Павла Чубинского Василий Романчишин. Среди гостей конкурса – первый замминистра Культуры Ростислав Карандеев.

Конкурсантами станут как неизвестные широкой аудитории исполнители младшей возрастной группы, так и исполнители, которых уже знает зритель: Алина Башкина, Вероника Дорош, победитель проекта "Х-фактор" на канале СТБ Александр Порядинский. В конкурсной программе примет участие юный певец из волынского поселка городского типа Турийск Максим Ткачук, оказавшийся в центре скандала: 12-летнему певцу отказали в нацотборе на "Детское Евровидение" из-за выступления в российском конкурсе.

Конкурс StarTime пройдет 12 сентября с 17.00 до 21.00. Совещание жюри состоится с 20.15 до 20.30, награждение победителя – с 20.30 до 21.00.

Идея конкурса StarTime появилась у продюсера Юрия Квеленкова в 2013 году. Впервые конкурс вокалистов StarTime состоялся в РЦКиД в 2019-м. 

Теги: Евровидение, Украина, Михаил Поплавский, искусство, культура, конкурс, молодежь, певица, певец, Руслан Квинта, Х-фактор, Александр Порядинский, Петр Чех, жюри, Петр Черный, Юрий Квеленков
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