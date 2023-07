В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор

В отчете полицейских отмечается, что смерть 56-летней певицы не является подозрительной.

Полицейские прибыли в дом артистки в 11.18 26 июля после получения заявления о том, что она не отвечает на звонки. Вечером того же дня семья О'Коннор сообщила о ее смерти.

Певица скончалась спустя полтора года после того, как ее 17-летний сын Шейн совершил самоубийство. Через неделю после его гибели артистка пыталась покончить с собой.

У нее осталось трое детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и два сына – Джейк Рейнолдс (1987) и Иешуа Бонадио (2006).

Контекст:

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными".

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года она заявила, что не исключает попытку суицида.

О’Коннор была замужем четыре раза.