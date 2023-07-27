В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор

В отчете полицейских отмечается, что смерть 56-летней певицы не является подозрительной.

Полицейские прибыли в дом артистки в 11.18 26 июля после получения заявления о том, что она не отвечает на звонки. Вечером того же дня семья О'Коннор сообщила о ее смерти.

Певица скончалась спустя полтора года после того, как ее 17-летний сын Шейн совершил самоубийство. Через неделю после его гибели артистка пыталась покончить с собой.

У нее осталось трое детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и два сына – Джейк Рейнолдс (1987) и Иешуа Бонадио (2006).