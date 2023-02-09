В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео

На видео пара целуется, сидя в полумраке с бокалом вина.

В комментарии к видео артистка написала, что уговаривает Кацурина выйти вместе с ней на сцену хотя бы в одном городе из ее предстоящего концертного тура, чтобы исполнить их первую совместную песню "Щоб не було".

Контекст:

В марте 2022 года Дорофеева сообщил о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод.

О романе Дорофеевой с Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года. В начале декабря певица выпустила клип на их первую совместную песню "Щоб не було", в котором снялся Кацурин.