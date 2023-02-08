В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии

Певица изображена в кадре в широких брюках, толстовке и пальто, дополнив образ ботинками на массивной платформе. В руках артистка держит широкий шарф.
Дорофеева не уточнила, в каком городе находится.
"Икона стиля", – восхитились образом артистки фолловеры.
"Какая красивая", – отреагировали поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела часть песен из своего репертуара на украинский язык, а также выпустила несколько новых песен на украинском.
В конце 2022 года и в начале 2023 певица записала две новые песни, к созданию которых причастен ее бойфренд, украинский ресторатор Михаил Кацурин.