В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии

Певица изображена в кадре в широких брюках, толстовке и пальто, дополнив образ ботинками на массивной платформе. В руках артистка держит широкий шарф.

Дорофеева не уточнила, в каком городе находится.

"Икона стиля", – восхитились образом артистки фолловеры.

"Какая красивая", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела часть песен из своего репертуара на украинский язык, а также выпустила несколько новых песен на украинском.

В конце 2022 года и в начале 2023 певица записала две новые песни, к созданию которых причастен ее бойфренд, украинский ресторатор Михаил Кацурин.