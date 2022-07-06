  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины

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В публикации отмечается, что представители местной власти Нового Сада и полиция не комментируют появление надписей, которые нанесены не только на дома и асфальт на нескольких улицах города, но и на контейнеры для мусора.
В комментарии сербскому порталу местные жители отметили, что надписи появились одновременно с обновлением дорожной разметки в городе.
Участие в Exit Festival, отмечает "Радіо Свобода" и портал 021.rs, должны были принять победители "Евровидения 2022", украинская группа Kalush Orchestra, но 6 июля, за день до выступления, организаторы отменили их выступление.
На странице фестиваля в Instagram информации об отмене и самого анонса выступления украинской группы нет. Музыканты пока что не комментировали эту информацию.
Открытие фестиваля состоится 7 июля. Он продлится пять дней. Участие в мероприятии примут музыканты из 20 стран. Впервые фестиваль был проведен 22 года назад в знак протеста против режима экс-президента Сербии Слободана Милошевича.
Изначально буква Z в контексте военных действий РФ в Украине означала маркировку техники оккупантов. Техника Восточного военного округа РФ была помечена этой буквой, а техника из Крыма – буквой Z в квадрате.
В дальнейшем Z, как и некоторые другие маркировки техники РФ (например, V – морская пехота) стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ стали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.