  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radio 021 (@radio_021)

В публикации отмечается, что представители местной власти Нового Сада и полиция не комментируют появление надписей, которые нанесены не только на дома и асфальт на нескольких улицах города, но и на контейнеры для мусора.

В комментарии сербскому порталу местные жители отметили, что надписи появились одновременно с обновлением дорожной разметки в городе.

ВИДЕО

Видео: Radio 021 / YouTube

Участие в Exit Festival, отмечает "Радіо Свобода" и портал 021.rs, должны были принять победители "Евровидения 2022", украинская группа Kalush Orchestra, но 6 июля, за день до выступления, организаторы отменили их выступление.

На странице фестиваля в Instagram информации об отмене и самого анонса выступления украинской группы нет. Музыканты пока что не комментировали эту информацию.

Открытие фестиваля состоится 7 июля. Он продлится пять дней. Участие в мероприятии примут музыканты из 20 стран. Впервые фестиваль был проведен 22 года назад в знак протеста против режима экс-президента Сербии Слободана Милошевича.