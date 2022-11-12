"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки

Отвечая на вопрос, как они с женой поддерживают друг друга во время войны, Зеленский заявил, что его жена – не только его любовь, но и лучший друг и источник энергии.

"Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей по утрам, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период", – сказал он.

Выражение лица жены Зеленского после этих слов вызвало волну обсуждения в соцсетях.

"Еще никогда наш президент не был в таком опасном положении и так близко к поражению, как в этот момент…" – написал в Twitter пользователь Ivan Toropov.

Ще ніколи наш Президент не був в такому небезпечному становищі та так близько до поразки, як в цей момент… pic.twitter.com/qJsxKsakEA — Ivan Toropov (@powerStatorLid) November 12, 2022

"Теперь точно будет без завтраков", – отметил пользователь Волохате Дідько.

"И без секса", – добавила фолловер Одарочка.

"Забудьте о нем. Его уже не спасти", – написал Yaroslav Pirozhenko.

В Facebook также обсуждают момент, в котором президент Украины заявил, что ему никто не готовит завтраки.

"Как потерять еще и ужины", – написал журналист Михаил Ткач.

"Реально волнуюсь за него теперь", – отметила Julia Boyko.