"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки

Отвечая на вопрос, как они с женой поддерживают друг друга во время войны, Зеленский заявил, что его жена – не только его любовь, но и лучший друг и источник энергии.
"Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей по утрам, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период", – сказал он.
Выражение лица жены Зеленского после этих слов вызвало волну обсуждения в соцсетях.
"Еще никогда наш президент не был в таком опасном положении и так близко к поражению, как в этот момент…" – написал в Twitter пользователь Ivan Toropov.
Ще ніколи наш Президент не був в такому небезпечному становищі та так близько до поразки, як в цей момент… pic.twitter.com/qJsxKsakEA— Ivan Toropov (@powerStatorLid) November 12, 2022
"Теперь точно будет без завтраков", – отметил пользователь Волохате Дідько.
"И без секса", – добавила фолловер Одарочка.
"Забудьте о нем. Его уже не спасти", – написал Yaroslav Pirozhenko.
В Facebook также обсуждают момент, в котором президент Украины заявил, что ему никто не готовит завтраки.
"Как потерять еще и ужины", – написал журналист Михаил Ткач.
"Реально волнуюсь за него теперь", – отметила Julia Boyko.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.