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12 ноября, 2022
 
Новости

"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки

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Зеленские дали совместное интервью
Зеленские дали совместное интервью
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди Украины Елена Зеленская в интервью CNN рассказали о своих отношениях во время войны. Видео разместили 12 ноября на странице Офиса президента в Facebook.

Отвечая на вопрос, как они с женой поддерживают друг друга во время войны, Зеленский заявил, что его жена – не только его любовь, но и лучший друг и источник энергии.

"Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей по утрам, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период", – сказал он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1322911368444925/

Выражение лица жены Зеленского после этих слов вызвало волну обсуждения в соцсетях.

"Еще никогда наш президент не был в таком опасном положении и так близко к поражению, как в этот момент…" – написал в Twitter пользователь Ivan Toropov.

"Теперь точно будет без завтраков", – отметил пользователь Волохате Дідько.

"И без секса", – добавила фолловер Одарочка.

"Забудьте о нем. Его уже не спасти", – написал Yaroslav Pirozhenko.

В Facebook также обсуждают момент, в котором президент Украины заявил, что ему никто не готовит завтраки.

"Как потерять еще и ужины", – написал журналист Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid0YvbYvKnwnAyi4AQ3CivNRjL69acNi48BTLjfD87RC8REtvwgLAZx1mXzowP13yDwl

"Реально волнуюсь за него теперь", – отметила Julia Boyko.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, соцсети, любовь, интервью, Елена Зеленская, жена
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