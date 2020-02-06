В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары

26-летняя Робин Пиплс и 27-летняя Шарни Эдвардс войдут в историю Северной Ирландии как первая однополая пара, вступившая в брак в этом регионе. Свадьба состоится 11 февраля – на следующий день после легализации однополых браков в Северной Ирландии.

Эдвардс и Пиплс позируют на фоне изображения журналистки Лиры Макки, которая выступала за легализацию однополых браков Фото: PatrickCorrigan / Twitter

10 февраля на территории Северной Ирландии вступает в силу закон о легализации однополых браков. Об этом 6 февраля сообщило издание Irish News.

Первой однополой парой, которая узаконит свои отношения в этом регионе, станут 26-летняя Робин Пиплс и 27-летняя Шарни Эдвардс. По информации издания Independent, девушки познакомились шесть лет назад, из которых пять лет были помолвлены.

Пара забронировала церемонию проведения так называемого гражданского партнерства на 11 февраля еще год назад. Но в октябре 2019 года британский парламент синхронизировал законодательство Северной Ирландии с британскими законами, разрешив однополым парам вступать в брак.

Robyn Peoples and Sharni Edwards are set to become the first same-sex couple married in Northern Ireland pic.twitter.com/7oXWfZRr84 — BBC News NI (@BBCNewsNI) February 5, 2020

В интервью изданию The Irish Times молодожены рассказали, что после бракосочетания отправятся в двухнедельное путешествие на Кипр, а в перспективе планируют "завести детей".

По словам Патрика Корригана, представляющего международное движение за равные права Amnesty International, свадьба девушек станет праздником для всех, кто отстаивал однополые браки в Северной Ирландии.

In the eye of a Belfast media storm - Sharni and Robyn, the first same-sex couple due to marry in Northern Ireland.

Their big day is next Tuesday! pic.twitter.com/8I3eW2IzrE — Patrick Corrigan (@PatrickCorrigan) February 5, 2020

С 2014 года Северная Ирландия оставалась единственной частью Великобритании, где были запрещены однополые браки. До 1 января 2019 года в этом регионе также были запрещены аборты.