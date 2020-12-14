В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа

По словам украинской певицы Натальи Могилевской, до премьеры ее новой видеоработы осталось пять дней.

Украинская певица Наталья Могилевская 13 декабря в Instgram разместила фрагмент видео из своего нового клипа на песню Natusik, премьера которого запланирована на конец недели.

В ролике певица запечатлена в шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus в компании двух девушек.

"Пять дней", – подписала певица ролик, подразумевая время, оставшееся до премьеры клипа.

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Наталья Могилевская родилась в 1975 году в Киеве. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.