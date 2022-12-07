В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале

В рамках проекта украинские и иностранные режиссеры снимут 11 киноновелл о войне по мотивах реальных событий.

Первые три новеллы киноальманаха будут показаны 24 февраля 2023 года на Берлинском международном кинофестивале. Премьера в Украине запланирована на вторую половину будущего года.

Продюсер киноальманаха и автор идеи Олег Кохан отметил, что киноальманах станет "мощным оружием культурной дипломатии".

"Съемки первых двух новелл только что закончены, третья история будет снята в конце декабря. Их главными героями стали хищник, рогатый скот и кроль. На этапе препродакшена еще пять сюжетов, съемки которых будут проходить как в Украине, так и за ее пределами", – подчеркнул Кохан.