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07 декабря, 2022
 
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В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале

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Кохан (в центре) отметил, что киноальманах станет "мощным оружием культурной дипломатии"
Кохан (в центре) отметил, что киноальманах станет "мощным оружием культурной дипломатии"
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании Sota Cinema Group

Украинская кинокомпания Sota Cinema Group начала съемки киноальманаха "Война глазами животных" о нападении РФ на Украину. Об этом сообщается в пресс-релизе, который представители кинокомпании предоставили интернет-изданию "ГОРДОН".

В рамках проекта украинские и иностранные режиссеры снимут 11 киноновелл о войне по мотивах реальных событий.  

Первые три новеллы киноальманаха будут показаны 24 февраля 2023 года на Берлинском международном кинофестивале. Премьера в Украине запланирована на вторую половину будущего года.

Продюсер киноальманаха и автор идеи Олег Кохан отметил, что киноальманах станет "мощным оружием культурной дипломатии".

"Съемки первых двух новелл только что закончены, третья история будет снята в конце декабря. Их главными героями стали хищник, рогатый скот и кроль. На этапе препродакшена еще пять сюжетов, съемки которых будут проходить как в Украине, так и за ее пределами", – подчеркнул Кохан.

Теги: кино, война России против Украины, Олег Кохан
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