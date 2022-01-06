  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу

"Меня уговорили [продюсеры шоу], сказали очень правильные вещи. До того, как они их договорили, я уже был на все готов. Они сказали, что в Украине есть проблема – много девушек на одного мужчину. И мужчины этим пользуются. В основном какие-то непонятные отношения могут себе позволить, поднять руку, напиться. Мне так преподнесли Украину", – рассказал Чмерковский.

По словам 41-летнего танцора, он согласился участвовать в шоу, когда его попросили продемонстрировать с экрана пример другого отношения к женщинам.

"Они [продюсеры] хотели, чтобы я был тем мужчиной, который подает пример того, как это может еще быть. Пока они договорили это предложение, я уже был готов. До этого я отказывался, смеялся, это было ужасно. […] Я хотел показать, что есть что-то другое, хотел показать мечту. С этим я сюда ехал", – признался Чмерковский.

Он добавил, что с первых минут участия в шоу понял, что это было ошибкой.

"Я сразу понял, что это была огромная ошибка, лучше бы я продолжал отказываться. Я, оказывается, не продумал один маленький факт: я не тот, кто выбирает из женщин. С одной стороны, я должен быть принцем на коне, а с другой – передо мной 25 людей, и я тыкаю пальцем: ты – да, ты – нет… Это же так глупо! Это не фундамент для хороших и правильных отношений. […] Если ты меня не знаешь, как ты можешь меня полюбить?" – подытожил Чмерковский.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube