В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком

36-летняя Марин позирует в кадре в расстегнутом пальто с рюкзаком за спиной. Для работы в офисе она выбрала черный гольф и такого же цвета узкие брюки.

"Рабочие будни премьер-министра состоят из самых разнообразных встреч и переговоров. Чтобы компенсировать сидячий образ жизни, стараюсь ходить пешком на работу. Когда могу", – подписала она ролик.

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