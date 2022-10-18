В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком

36-летняя Марин позирует в кадре в расстегнутом пальто с рюкзаком за спиной. Для работы в офисе она выбрала черный гольф и такого же цвета узкие брюки.
"Рабочие будни премьер-министра состоят из самых разнообразных встреч и переговоров. Чтобы компенсировать сидячий образ жизни, стараюсь ходить пешком на работу. Когда могу", – подписала она ролик.
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Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.
Она является самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет.
У Марин есть степень магистра в области административных исследований.
В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.