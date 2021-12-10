"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой

На заглавном фото Карелина позирует сидя на подоконнике с широко расставленными ногами. На втором снимке хореограф запечатлена с запрокинутой головой.

"Благодарность – наивысшая форма любви, которую можно понять, пройдя путь вместе", – написала она.

"Нереальная", – оценили фото Карелиной фолловеры.

"Вау", – отреагировали подписчики.

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Контекст:

Карелина принимала участие в новом сезоне "Танцев со звездами" в паре с украинским актером, исполнителем главной роли в сериале "Моя улюблена Страшко" на канале "1+1" Артуром Логаем.

28 ноября состоялся финал танцевального проекта. Логай и Карелина стали победителями шоу, второе место заняли танцор Дмитрий Дикусар и спортсменка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Анна Карелина замужем за Александром Карелиным. Пара поженилась летом 2020 года. Детей у них нет.