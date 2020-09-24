"Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
Украинский футболист Антон Крамар, бывший полузащитник "Десны" и "Львова", на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Вместе и до конца". "Что такое истинное терпение, труд и взаимопомощь?! Именно об этом мое новое видео "Вместе и до конца", – прокомментировал премьеру исполнитель. Крамар признался, что годы, проведенные в спорте, дали ему четкое понимание, что одно из главных составляющих успеха – это взаимоуважение, взаимопонимание и взаимопомощь.
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