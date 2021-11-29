"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой

Ранее певица в честь 19-летия со дня прохождения кастинга в коллектив презентовала видеоработу на эту композицию.
Во время выступления в студии российского проекта певица была одета в золотистые брюки, топ и широкополую шляпу.
"Голоса нет, а теперь и красота уходит. Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", – прокомментировали выступление артистки зрители шоу.
"За столько лет можно научиться петь ну хоть как-то. Это совсем все плохо", – высказались пользователи сети.
"Испанский стыд. И не стыдно ведь так мучить уши людей. [Муж и продюсер "ВИА Гры"] Меладзе протащил – пусть сам и слушает", – отреагировали на выступление подписчики страницы.
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Певица также разместила запись своего выступления в своем микроблоге в Instagram.
"Вера, вы лучшая", – поддержали артистку поклонники.
"Вы, как всегда, дарите тепло. Я пою уже несколько дней! Спасибо огромное, что воплощаете мечты в реальность", – написали подписчики Брежневой.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. Во время собеседования ей пришлост не только петь и танцевать, но и отвечать на каверзные, по ее словам вопросы, среди которых был вопрос о съемках в порно. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.