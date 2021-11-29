"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой

Брежнева вышла замуж за Меладзе в 2015 году Фото: ververa / Instagram

Ранее певица в честь 19-летия со дня прохождения кастинга в коллектив презентовала видеоработу на эту композицию.

Во время выступления в студии российского проекта певица была одета в золотистые брюки, топ и широкополую шляпу.

"Голоса нет, а теперь и красота уходит. Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", – прокомментировали выступление артистки зрители шоу.

"За столько лет можно научиться петь ну хоть как-то. Это совсем все плохо", – высказались пользователи сети.

"Испанский стыд. И не стыдно ведь так мучить уши людей. [Муж и продюсер "ВИА Гры"] Меладзе протащил – пусть сам и слушает", – отреагировали на выступление подписчики страницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)

Певица также разместила запись своего выступления в своем микроблоге в Instagram.

"Вера, вы лучшая", – поддержали артистку поклонники.

"Вы, как всегда, дарите тепло. Я пою уже несколько дней! Спасибо огромное, что воплощаете мечты в реальность", – написали подписчики Брежневой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)