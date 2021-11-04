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04 ноября, 2021
 
Новости

"Вот это мышцы". Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке

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Белодед: Некоторые дни начинаются лучше, чем остальные
Белодед: Некоторые дни начинаются лучше, чем остальные
Фото: dariabilodid7 / Instagram

21-летняя украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 3 ноября разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена в тренажерном зале.

Спортсменка позирует в спортивном лифе и лосинах, демонстрируя мышцы пресса.

"Некоторые дни начинаются лучше, чем остальные", – подписала она снимок.

"Вот это мышцы", – оценили фигуру дзюдоистки фолловеры.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет). 

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Теги: спорт, дзюдо, Дарья Белодед, тренировка
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