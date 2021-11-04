"Вот это мышцы". Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке

Спортсменка позирует в спортивном лифе и лосинах, демонстрируя мышцы пресса.

"Некоторые дни начинаются лучше, чем остальные", – подписала она снимок.

"Вот это мышцы", – оценили фигуру дзюдоистки фолловеры.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.