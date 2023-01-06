Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью

Реус позировала сидя в кресле, согнув ноги. Она надела брюки и топ с прозрачной вставкой на животе. Также под прозрачной тканью она засветила нижнюю часть груди.
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Реус – девушка украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.
Александра – дочь Реус от прошлых отношений.
Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).