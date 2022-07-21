  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева

Великий в образе Медведева: Если кто-то ударит в Крымский мост, для вас наступит судный пень Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Великий предстал в образе ушедшего в запой Медведева, спящего на кухне.

По сюжету его разбудили, чтобы записать обращение с угрозой "судного дня" в случае подрыва Крымского моста в ходе российско-украинской войны.

"Медведеву" не удалось сформулировать предложения грамотно и логично.

"Если кто-то ударит в Крымский мост, для вас наступит судный пень", – сказал он.

При этом он периодически засыпал и даже упал лицом в еду.

"Хочу сделать влажное заявление. От меня ушла жена, оставив лишь кастрюлю супа. Для меня тогда настал супный день", – сказал он.

Пытаясь повторить текст о "всадниках апокалипсиса", он назвал их "всадниками ополаскивателя".

"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас", – заявил "Медведев" перед камерой.

Его намерение прервал звонок якобы президента РФ Владимира Путина. Оказалось, что тот хочет назначить "Медведева" главой так называемой "ДНР", поскольку там нужны как раз "непросыхающие профессионалы".

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

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