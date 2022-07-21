  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева

Великий предстал в образе ушедшего в запой Медведева, спящего на кухне.
По сюжету его разбудили, чтобы записать обращение с угрозой "судного дня" в случае подрыва Крымского моста в ходе российско-украинской войны.
"Медведеву" не удалось сформулировать предложения грамотно и логично.
"Если кто-то ударит в Крымский мост, для вас наступит судный пень", – сказал он.
При этом он периодически засыпал и даже упал лицом в еду.
"Хочу сделать влажное заявление. От меня ушла жена, оставив лишь кастрюлю супа. Для меня тогда настал супный день", – сказал он.
Пытаясь повторить текст о "всадниках апокалипсиса", он назвал их "всадниками ополаскивателя".
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас", – заявил "Медведев" перед камерой.
Его намерение прервал звонок якобы президента РФ Владимира Путина. Оказалось, что тот хочет назначить "Медведева" главой так называемой "ДНР", поскольку там нужны как раз "непросыхающие профессионалы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На встрече в Волгограде с "ветеранами Великой Отечественной войны" Медведев заявил, что при попытке Украины отвоевать Крым "для них всех там одномоментно наступит "судный день".
Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.