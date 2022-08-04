"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски

Баклажаны запекаются в два этапа Фото: depositphotos.com

"После этого рецепта вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов", – заверил Хименес-Браво.

Ингредиенты: баклажан – 1 шт., оливковое масло, соль, перец.

Для начинки: лук – 50 г, чеснок – 20 г, фарш любой – 100 г, томаты пелати – 50–100 г, соль, перец.

Для топинада: оливки зеленые без косточки – 100 г, грецкий орех — 50 г, пармезан – 50 г, оливковое масло – 75 г, базилик – 10 г, соль, перец.

Баклажаны нужно разрезать пополам, сделать прорези в виде квадратов, добавить масло, специи. Поставить баклажаны в духовку. Мелко измельченные лук и чеснок смешать на сковороде с фаршем, добавить туда же томаты, соль, специи.

Отдельно в блендере смешать ингредиенты для топинада.

Достать баклажаны из духовки, положить на них фарш, топинад и пармезан. Поставить обратно в духовку.

"Добавляем немного любви и пританцовок у плиты, и вуаля!" – написал телеведущий.