Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2022
 
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"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски

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Баклажаны запекаются в два этапа
Баклажаны запекаются в два этапа
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 3 августа в Instagram показал, как готовит баклажаны с фаршем, специями, томатами пелати и пармезаном.

"После этого рецепта вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов", – заверил Хименес-Браво.

Ингредиенты: баклажан – 1 шт., оливковое масло, соль, перец.

Для начинки: лук – 50 г, чеснок – 20 г, фарш любой – 100 г, томаты пелати – 50–100 г, соль, перец.

Для топинада: оливки зеленые без косточки – 100 г, грецкий орех — 50 г, пармезан – 50 г, оливковое масло – 75 г, базилик – 10 г, соль, перец.

Баклажаны нужно разрезать пополам, сделать прорези в виде квадратов, добавить масло, специи. Поставить баклажаны в духовку. Мелко измельченные лук и чеснок смешать на сковороде с фаршем, добавить туда же томаты, соль, специи.

Отдельно в блендере смешать ингредиенты для топинада.

Достать баклажаны из духовки, положить на них фарш, топинад и пармезан. Поставить обратно в духовку.

"Добавляем немного любви и пританцовок у плиты, и вуаля!" – написал телеведущий.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, базилик, судья, МастерШеф, рецепт, рецепты, масло, перец, баклажаны, лук
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