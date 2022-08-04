"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски

"После этого рецепта вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов", – заверил Хименес-Браво.
Ингредиенты: баклажан – 1 шт., оливковое масло, соль, перец.
Для начинки: лук – 50 г, чеснок – 20 г, фарш любой – 100 г, томаты пелати – 50–100 г, соль, перец.
Для топинада: оливки зеленые без косточки – 100 г, грецкий орех — 50 г, пармезан – 50 г, оливковое масло – 75 г, базилик – 10 г, соль, перец.
Баклажаны нужно разрезать пополам, сделать прорези в виде квадратов, добавить масло, специи. Поставить баклажаны в духовку. Мелко измельченные лук и чеснок смешать на сковороде с фаршем, добавить туда же томаты, соль, специи.
Отдельно в блендере смешать ингредиенты для топинада.
Достать баклажаны из духовки, положить на них фарш, топинад и пармезан. Поставить обратно в духовку.
"Добавляем немного любви и пританцовок у плиты, и вуаля!" – написал телеведущий.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.