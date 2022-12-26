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26 декабря, 2022
 
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"Вы прекрасны", "Платье нравится". Лопес восхитила сеть новым образом

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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото: Jennifer Lopez / Facebook

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 26 декабря разместила фото, на котором она запечатлена на фоне рождественского стола, а также возле елки.

Знаменитость выбрала для праздника голубое платье с бабочками, украшенное белым воротником. Волосы актриса гладко зачесала назад, собрав в пучок.

"Это платье!" – восхитились в сети.

"Вы прекрасны", – написали поклонники.

"Отлично, платье нравится", – прокомментировали снимки подписчики.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса
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