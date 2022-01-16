"Выпиваю чачу и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса

"Значит, выпиваю чачу и все – здорова, и падаю с ног сразу резко", – рассказала она в ролике.
"Это называется – западло. Самое обидное, что я уже так настроилась на встречу с детьми, что моему разочарованию не было предела. Теперь мои каникулы продлятся минимум 10-14 дней в изоляторе. У мужа – негативный тест. Он отменил рейс и сказал, что будет со мной, вместе вернемся к детям и вместе все это переживем", – добавила она в подписи к видео, а также сообщила, что коронавирус проходит у нее без симптомов.
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачем, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.
Гвоздева замужем. Вместе с мужем Иваном Хомячуком танцовщица воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.
Чача – крепкий грузинский спиртной напиток.