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16 января, 2022
 
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"Выпиваю чачу и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса

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Гвоздева: Значит, выпиваю чачу и все здорова
Гвоздева: Значит, выпиваю чачу и все – здорова
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинская танцовщица, победительница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Илона Гвоздева 15 января в Instagram Stories сообщила подписчикам, что за сутки до возвращения в Украину из Грузии, где она работала хореографом-постановщиком 10-го сезона шоу "Танцы со звездами", получила положительный тест на COVID-19. На видео Гвоздева показала, как лечится от коронавируса.

"Значит, выпиваю чачу и все – здорова, и падаю с ног сразу резко", – рассказала она в ролике.

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Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

"Это называется – западло. Самое обидное, что я уже так настроилась на встречу с детьми, что моему разочарованию не было предела. Теперь мои каникулы продлятся минимум 10-14 дней в изоляторе. У мужа – негативный тест. Он отменил рейс и сказал, что будет со мной, вместе вернемся к детям и вместе все это переживем", – добавила она в подписи к видео, а также сообщила, что коронавирус проходит у нее без симптомов.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачем, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

Гвоздева замужем. Вместе с мужем Иваном Хомячуком танцовщица воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.

Чача – крепкий грузинский спиртной напиток.

Теги: Грузия, шоу, танцы, Танцы со звездами, хореограф, Илона Гвоздева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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