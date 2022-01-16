"Выпиваю чачу и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса

"Значит, выпиваю чачу и все – здорова, и падаю с ног сразу резко", – рассказала она в ролике.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

"Это называется – западло. Самое обидное, что я уже так настроилась на встречу с детьми, что моему разочарованию не было предела. Теперь мои каникулы продлятся минимум 10-14 дней в изоляторе. У мужа – негативный тест. Он отменил рейс и сказал, что будет со мной, вместе вернемся к детям и вместе все это переживем", – добавила она в подписи к видео, а также сообщила, что коронавирус проходит у нее без симптомов.