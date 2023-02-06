"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни

Заглавное фото, отметила Гапчинская, было сделано около 30 лет назад. На нем супруг Гапчинской изображен в молодости в компании друзей. На втором снимке Дмитрий Гапчинский запечатлен на фронте.
"Мое солнышко, сегодня мы женаты 30 лет. Вот таким ты был, когда мы встретились. Я до сих пор безгранично люблю тебя", – написала художница.
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У Евгения и Дмитрия Гапчинских двое детей: дочь Анастасия (1996) и сын Николай (2017).
Муж художницы после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт, а сама она с сыном вынуждена была покинуть дом, который впоследствии был разгромлен российскими оккупантами. 7 июля 2022 года Гапчинская сообщила, что вернулась в Киев.
Гапчинская рассказывала, что ее муж на фронте похудел на 15 кг и потерял шесть зубов.