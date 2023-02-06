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06 февраля, 2023
 
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"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни

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В браке у Гапчинских родилось двое детей
В браке у Гапчинских родилось двое детей
Фото: UAmade - подарунки та гарний настрій / Facebook

Украинская художница Евгения Гапчинская 6 февраля разместила снимки, на которых запечатлен ее муж Дмитрий в разные периоды жизни. Она посвятила публикацию 30-летию их брака.

Заглавное фото, отметила Гапчинская, было сделано около 30 лет назад. На нем супруг Гапчинской изображен в молодости в компании друзей. На втором снимке Дмитрий Гапчинский запечатлен на фронте. 

"Мое солнышко, сегодня мы женаты 30 лет. Вот таким ты был, когда мы встретились. Я до сих пор безгранично люблю тебя", – написала художница.

Контекст:

У Евгения и Дмитрия Гапчинских двое детей: дочь Анастасия (1996) и сын Николай (2017).

Муж художницы после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт, а сама она с сыном вынуждена была покинуть дом, который впоследствии был разгромлен российскими оккупантами. 7 июля 2022 года Гапчинская сообщила, что вернулась в Киев.

Гапчинская рассказывала, что ее муж на фронте похудел на 15 кг и потерял шесть зубов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, семья, Евгения Гапчинская
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