"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни

В браке у Гапчинских родилось двое детей Фото: UAmade - подарунки та гарний настрій / Facebook

Заглавное фото, отметила Гапчинская, было сделано около 30 лет назад. На нем супруг Гапчинской изображен в молодости в компании друзей. На втором снимке Дмитрий Гапчинский запечатлен на фронте.

"Мое солнышко, сегодня мы женаты 30 лет. Вот таким ты был, когда мы встретились. Я до сих пор безгранично люблю тебя", – написала художница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євгенія Гапчинська (@e.gapchinska)